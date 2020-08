Des vikings toulousains partent à la conquête de la Scandinavie sur un drakkar

Dix amis de Labège, près de Toulouse, ont construit un drakkar de douze mètres de long et à partir de ce samedi ils partent naviguer au Danemark, en Suède et en Norvège. Le voyage, dans la peau des vikings, va durer un mois.

Il y a des vacances qui sont originales, celles-ci en font partie. Un groupe d'amis de Labège (Haute-Garonne) a réussi le pari fou de construire un drakkar en à peine un an. À l'image des vikings, ces ingénieurs, entrepreneurs et médecins âgés de 25 à 30 ans partent naviguer en Scandinavie pendant un mois.

Un projet de copains

"Au départ, c'était un délire d'enfants!", raconte Arnaud Fossorier à l'origine du projet : "On adorait bricoler et construire des armes de siège comme des balises, des catapultes. Un jour on a voulu s'attaquer à un défi un peu plus gros et plus technique, on s'est dit pourquoi pas un bateau en restant dans l'idée du Médiéval. Quel était à l'époque le fleuron de la navigation en Europe? évidemment les drakkars, les premiers à avoir traverser l'Atlantique!".

C'est ainsi qu'en 2016, le groupe d'amis aboutit la construction d'un premier drakkar avec une mise à l'eau scénarisée (costumes et figurants). Ce premier bateau de cinq mètres leur permet de naviguer pendant deux semaines en Scandinavie. "Au retour de ce voyage, on a décidé qu'il fallait qu'on en fasse un plus gros, mieux, plus stable. On a attaqué en 2018 la construction de ce deuxième bateau", raconte avec enthousiasme Arnaud Fossorier en route pour le Danemark.

Le drakkar de 12m de long

Ce nouveau drakkar est impressionnant. En à peine un an, Arnaud et ses amis ont réussi à construire un bateau de 12 mètres sur 2.5 mètres. "Juste en dessous du convoi exceptionnel donc plus facile à transporter", s'amuse à dire Arnaud Huvelin, un autre aventurier. Ce bateau est basé sur un modèle ayant réellement existé, repêché au Danemark et restauré par un musée archéologique. Coup de cœur pour les amis de Labège qui ont récupéré les plans de ce dernier.

Le bateau a été construit avec des méthodes et matériaux modernes comme du contreplaqué. "C'est un bateau en bois qui a tout à fait l'allure d'un drakkar comme on peut en voir dans la série Vikings par exemple", raconte Arnaud Fossorier. C'est grâce à différentes opérations (comme des immersions sur le drakkar proposées aux entreprises), que les amis de la Compagnie du Batar - association créée pour le projet- ont financé leur bateau chiffré à 30.000 euros.

Le road trip

Au total, 25 personnes vont se relayer sur ce drakkar pendant l'expédition qui démarre ce samedi 1er août. Première étape au Danemark explique Arnaud Huvelin qui partira plus tard de Labège : "Une semaine de voyage jusqu'à Copenhague. Ensuite le drakkar remonte sur la voiture pour partir en Suède et enfin le clou du voyage sera en Norvège, uniquement en bateau. Deux semaines aller/retour entre Stavanger et Bergen sans back up".

Vous pouvez suivre la folle aventure des vikings de Labège sur Youtube, Facebook et Instagram.