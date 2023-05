Des villes moyennes, de la taille de Laval, elles aussi confrontées au narco-banditisme

Une enquête pour tentative de meurtre est en cours à Laval pour tenter d'identifier les auteurs d'une violente rixe dans le quartier des Fourches vendredi 12 mai. Ce fait divers met en lumière la délinquance et les trafics qui se développent de plus en plus dans les villes moyennes.

Les réseaux s'installent là où il y a des clients potentiels explique Frédéric Ploquin (illustration) © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Mathieu Pattier Encore beaucoup de questions après la violente rixe de vendredi dernier à Laval . Un jeune homme a été agressé en fin d'après-midi dans le quartier des Fourches par des individus armés de clubs de golf, de matraques télescopiques et même d'une arme de poing. Les enquêteurs planchent notamment sur l'hypothèse d'un règlement de comptes lié à un trafic de drogue. ⓘ Publicité Une affaire rare à Laval qui pourrait malheureusement se répéter dans les prochains mois car il y a une importante évolution sociétale sur la consommation de stupéfiants confie Frédéric Ploquin, journaliste indépendant et écrivain, spécialiste de la délinquance et du grand banditisme, invité du 6/9 de France Bleu Mayenne : "on se retrouve aujourd'hui avec des règlements de comptes ou des tentatives, ça y ressemble fort, dans des lieux totalement improbables. En France, il y a chaque jour un homicide ou un règlement de comptes lié au trafic de drogue. Si les trafiquants décident d'acheminer du produit jusqu'à Laval, jusqu'en Mayenne, c'est parce qu'il y a des clients potentiels. C'est la première chose qu'ils regardent quand il se délocalisent dans des villes moyennes. S'il n'y a pas d'acheteurs, ils ne restent pas". loading La "délocalisation" des trafics de drogue, loin des grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Marseille, s'explique par la volonté des trafiquants de passer sous les radars de la police, de la gendarmerie et de la justice dans des zones parfois moins pourvues en personnel, ce qui leur permet de prospérer assez vite, au moins au début de leur entreprise. Si les trafiquants se déplacent aussi vers des territoires moins urbanisés, c'est aussi parce que dans les très grandes villes le marché est saturé et ils risquent leur vie pour récupérer un point de deal.