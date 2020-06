Des violences à Chenôve, 18 véhicules incendiés selon le maire

Les tensions dans la Métropole de Dijon continuent, mardi 16 juin 2020. Elle font suite à un week-end marqué par plusieurs évènements. D'abord sur la Place de la République vendredi, puis tout le week-end, avec l'arrivée de personnes se revendiquant de la communauté tchétchène. En réaction, des violences ont éclaté dans le quartier des Grésilles lundi soir. Dans la nuit de lundi à mardi, les violences semblent s'être déplacées à Chenôve. "Il y a eu un certain nombre de départs de feu de véhicules et de poubelles", a indiqué sur France Bleu Bourgogne, Frédéric Sampson, directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or. Situation confirmée par le maire de la commune, Thierry Falconnet.

18 véhicules incendiés

"La nuit s'est très mal passée, avec un bilan de 18 véhicules incendiés, a-t-il indiqué sur France Bleu Bourgogne. Entre 1h et 3h du matin, des voyous ont pris possession de la ville". Selon lui, "les incendies ont commencé dans la cour de la mairie. Trois véhicules y ont été incendiés, puis dans toute la ville".

A partir de 2h du matin, la situation a dégénéré

Thierry Falconnet regrette l'absence de réaction des policiers. "Je ne comprends pas comment on peut laisser une situation partir de la sorte, avec des renforts policiers conséquents déployés sur le territoire, a-t-il expliqué. Jusqu'au début de soirée, j'étais en contact permanent avec la Préfecture, qui m'ont assuré qu'avec une demi-compagnie de CRS sur place et un hélicoptère de la gendarmerie, il n'y aurait pas de problème".

"Où sont les résultats ?"

Selon lui, cette situation résulte d'une absence de réaction au plus long terme : "Je suis maire d'une commune qui a connu six mois de violences urbaines en 2019. J'ai lancé un appel national, qui a été remis au ministre de l'intérieur, et qui n'a pas été entendu. Nous avons demandé des moyens conséquents pour nos quartiers, ça n'a pas été entendu. J'ai demandé que des moyens soient mis sur le territoire de Chenôve pour démanteler le trafic de stupéfiants, qui mine la commune. Où sont les résultats ?".