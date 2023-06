Mort de Nahel : des violences à Rennes dans le quartier du Blosne

Rennes, comme beaucoup de villes en Bretagne ( Brest , Lorient et Saint-Brieuc ) et en France a été touchée par des violences et dégradations dans la nuit de jeudi à vendredi, en réaction à la mort de Nahel , ce jeune de 17 ans tué lors d'un contrôle de police mardi matin à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Ces violences ont essentiellement émaillé le quartier et le secteur du Blosne. Outre de très nombreux tirs de mortiers d'artifice, une cabane de chantier a été brûlée, ainsi que cinq véhicules. Les pompiers, en tout, sont intervenus près de 35 fois.

Trois mats de vidéosurveillance abattus

Par ailleurs, trois mats avec des caméras de vidéosurveillance ont été abattus sur la place du Conservatoire et de la station de métro "Blosne", à l'aide d'un engin de levage.

Des voitures de police ont aussi été visées par des tirs de mortiers d'artifice. Un des véhicules a même été la cible d'un cocktail molotov qui ne s'est pas embrasé. Il n'y a pas eu de blessé chez les policiers, ni chez les pompiers.

Trois mats avec des caméras ont été abattus et une cabane de chantier brûlée à côté de la station "Blosne" © Radio France - Eric Bouvet

Quatre interpellations

Quatre personnes ont été interpellées avec du matériel incendiaire, dans le secteur de la station "Blosne" et près de l'hôpital sud.