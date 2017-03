Des violences, de la radicalisation et... un bébé de 8 mois dans la prison pour femmes de Perpignan

Chaque matin, un bébé de 8 mois quitte la maison d'arrêt de Perpignan pour rejoindre une crèche avant, chaque soir, de retrouver sa mère, incarcérée dans la maison d'arrêt de Perpignan.

Si, en 2017, les inégalités salariales persistent entre hommes et femmes en France, il y a au moins un domaine où, à Perpignan, l'égalité est respectée : en prison. La maison d'arrêt pour femmes de Perpignan rencontre les mêmes difficultés que la prison pour hommes : elle est saturée (des femmes sont obligées de dormir par terre) et des phénomènes de radicalisation et de violences sont apparus. Et, dans ce monde très dur, les surveillantes doivent veiller sur un bébé de 8 mois puisque l'une des détenues a accouché au cours de sa détention à l'hôpital de Perpignan. L' enfant est accueilli dans une crèche en journée et retrouve sa mère dans sa cellule chaque soir. Un bébé peut rester en détention avec sa mère jusqu'à ses 18 mois. A Perpignan, trois détenues sont aujourd'hui enceintes.

Christine Villelongue, déléguée force ouvrière au centre pénitentiaire de Perpignan était notre invitée ce mercredi matin à 7h50 sur France Bleu Roussillon.