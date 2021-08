Des violences en forte hausse au premier semestre 2021 dans les Bouches-du-Rhône

Les Bouches-du-Rhône font partie des départements les plus violents de France, selon une enquête révélée par le Figaro. Les chiffres révèlent que la société est plus violente lors des six premiers mois de cette année qu'en 2019 et 2020.

Une société de plus en plus violente, c'est ce qui ressort d'une enquête publiée récemment par le Figaro (29 juillet) et qui révèle une forte augmentation des violences faites aux personnes depuis un an, et surtout depuis 2019, avant les premiers confinements.

Le quotidien rappelle notamment que les six premiers mois de l'année 2021 ont été plus violents que ceux de la crise des gilets jaunes en 2019.

Les Bouches-du-Rhône, premier département de France pour le nombre de cambriolages

Le Var et les Bouches-du-Rhône se "distinguent" (3e et 5e place) en ce qui concerne les escroqueries. Le 13 est également premier département de métropole quand on parle de vols à main armée et le premier département de France pour les cambriolages. La délinquance "toute catégories" confondue augmente pour les six premiers mois de l'année de 16% en France par rapport à 2020.

Aujourd'hui, on n'utilise pas une arme pour faire peur, mais très souvent, pour tuer -Hervé Séroussi, avocat spécialisé dans les indemnisations de dommages corporels

Autre fait marquant : la violence des agressions. De plus en plus d'armes sont utilisées pour des motifs futiles, par exemple sur la route. "Il m'est arrivé de faire insulter, pour avoir respecté les limitations de vitesse !", raconte cet automobiliste à Marseille, "avec des gens qui m'ont fait des queues de poisson pour rien". "C'est le far West", surenchérit un ancien chauffeur de taxi au micro de France Bleu Provence.

Parfois, ces agressions deviennent hyper-violentes, constate Hervé Séroussi, avocat spécialisé dans les indemnisations de dommages corporels, qui raconte "les coups de cutter en voiture à la suite d'un coup de klaxon" par exemple. Avec des issues dramatiques parfois : "aujourd'hui, on n'utilise pas une arme pour faire peur, mais très souvent, pour tuer". L'avocat déplore des agressions de plus en plus graves et plus en plus fréquentes : "elles représentent la majorité de nos activités. A Marseille, on est dans une ville de plus en plus violente". L'un de ses clients témoigne, violemment frappé à la sortie d'une boîte de nuit pour un regard de travers. Depuis, Valentin essaie de se rétablir : "j'ai pris un coup de poing américain au visage, deux doubles fracture et un tibia-péroné ; ça a brisé ma vie".