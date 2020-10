"Des violences, il y en a tout le temps" : à Bordeaux, les policiers manifestent leur colère

"Pour certains, on dirait que l'uniforme donne le droit de se défouler." Rassemblée avec une dizaine de collègues devant le commissariat central de Bordeaux ce 12 octobre à midi, Carole est amère. Cette fonctionnaire de police secours a répondu à l'appel de son syndicat, Unité SGP Police, à se mobiliser pour dénoncer les violences envers les forces de l'ordre après l'attaque d'un commissariat à Champigny-sur-Marne et l'agression de deux policiers à Herblay, en région parisienne. "Des violences, il y a en tout le temps et de plus en plus", assure Carole. Constat partagé par son collègue Frédéric, lui aussi de l'unité police secours : "Même dans une ville comme Bordeaux, on subi des caillassages."

Il nous faut des moyens humains et du matériel, Jérôme Rodriguez du syndicat Unité SGP Police en Gironde

Pour ces policiers bordelais, la solution face à cette montée des violences, c'est "la réponse pénale"."Quelqu'un qui violente un fonctionnaire de police et qui se retrouve avec un aménagement de peine par exemple, comment voulez-vous qu'il prenne conscience de son acte?", renchérit Jérôme Rodriguez, représentant du syndicat Unité SGP Police en Gironde. "Pourtant, les lois existent déjà", souligne Carole. Les policiers attendent aussi des "moyens humains" et "du matériel", détaille Jérôme Rodriguez.

Des moyens humains et matériels supplémentaires, c'est notamment ce qu'espèrent obtenir les syndicats de police après leur rencontre avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin prévue ce 13 octobre. "Même si on salue déjà le projet d'interdire" la vente de mortiers d'artifice au public, précise Jérôme Rodriguez d'Unité SGP Police, parce qu'ils commencent à être utilisés en Gironde ces derniers mois comme à Cenon."