Des violences urbaines à Dijon, Chenôve et Beaune

Le département de la Côte-d'Or, théâtre de violences urbaines jeudi 25 février 2021, puis dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon nos informations, selon un communiqué du syndicat Alliance police nationale, et comme indiqué par nos confrères du Bien public, des policiers ont été ciblés par des projectiles dans le quartier de Fontaine d'Ouche, à Dijon. Dans le quartier des Grésilles, il y a eu une tentative d'incendie dans un gymnase dont la porte a été fracturée. Des poubelles ont brûlé à Chenôve et un commissariat a été pris pour cible à Beaune.

Des policiers pris pour cible à Fontaine d'Ouche

Les premières violences ont eu lieu à Fontaine d'Ouche. Vers 16 heures, jeudi, la police municipale a été prise pour cible, par "le jet d'un liquide corrosif s'apparentant à de l'acide", indique le syndicat auprès de France Bleu Bourgogne. Des analyses sont menées pour déterminer précisément l'origine du produit.

En début de soirée, rebelote. Aux alentours de 18 heures, un véhicule de la police nationale cette fois-ci est la cible de projectiles. Ils ont "cassé une partie du véhicule" indique Alliance, avec ce qui pourrait être "des pierres ou des boulons".

Des feux de poubelles à Chenôve

Dans la soirée, il y a eu au moins deux feux de poubelles à Chenôve, aux alentours de deux heures du matin.

Une tentative d'incendie aux Grésilles

Dans la nuit, vers 1 heure du matin, la porte d'un gymnase dans le quartier des Grésilles a été fracturée. Un feu est parti à l'intérieur, "aidé par des hydrocarbures répandus", indique le syndicat. "L'intention manifeste de détruire ne peut être niée", poursuit Alliance dans son communiqué.

Le commissariat de Beaune pris pour cible

On s'écarte de la métropole dijonnaise, et on prend la direction de Beaune. Sans lien à priori avec les violences précédemment citées, un commissariat a été la cible de projectiles par "une trentaine d'individus", informe le syndicat, qui indique que "la situation s'est calmée quand un véhicule de la Brigade anti-criminalité (BAC) de Dijon est arrivé en renfort avec une unité canine". Le syndicat parle également "d'outrages".

Un lien avec l'annonce des "quartiers de reconquête républicaine" ?

Peut-on y voir un lien avec l'annonce jeudi du classement de deux quartiers de la métropole en "quartiers de reconquête républicaine" ? "Ça fait beaucoup la même journée où il y a cette annonce", admet Stéphane Ragonneau, secrétaire régional du syndicat d'Alliance police nationale. Une enquête est ouverte, confiée à la DDSP (Direction Départementale de la Sécurité Publique).