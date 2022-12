Des violences urbaines à Montpellier après la mort d'Aymen à la Mosson

La tension grandit, à la Mosson, deux jours après la mort de Aymen, jeune garçon de quatorze mortellement percuté par un chauffard , mercredi soir, après le match France-Maroc en Coupe du monde.

ⓘ Publicité

Visiblement convaincus que le conducteur du véhicule , par ailleurs toujours en fuite, est un membre de la communauté gitane, plusieurs dizaines d'individus sont partis à sa recherche, à pied, la nuit dernière.

Un appartement soupçonné d'être en lien avec ce chauffard présumé a ainsi été visité et saccagé, en plein coeur de la Paillade. Dans le même temps, des hommes ont tenté de boucler en partie le quartier, en confectionnant des barricades. Des poubelles et des containers ont également été brûlés.

Présents sur place, les CRS sont intervenus. Les forces de l'ordre se sont sont rendues dans le logement, une fois les lieux désertés. Elles ont constaté les dégradations mais n'ont procédé à aucune interpellation. Un véhicule a aussi été incendié, plus tard dans la soirée, dans le quartier du Petit Bard.

La veille, la famille de la victime avait communiqué via la mairie de Montpellier, après la visite du maire. Elle avait appelé au "plus grand calme". Elle exprimait sa confiance dans les institutions de la République, police et justice, pour interpeller et punir le chauffard.

Une enquête pour coups mortels aggravés avec arme est toujours en cours, confiée à la sûreté départementale de Montpellier.