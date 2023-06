Des violences urbaines dans plusieurs quartiers de l'agglomération paloise

Vers 21h30 des heurts ont éclatés dans les quartiers Saragosse et Ousse-des-Bois à Pau. "Le bureau de police situé au pôle Laherrère à Pau a été visé par un cocktail molotov" selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Sur le quartier Saragosse, les policiers ont mené une opération de maintien de l'ordre en dispersant une vingtaine de jeunes. Ils ont retrouvé des objets incendiaires dans une cave. Les violences se sont ensuite déplacées et ont redoublées sur le quartier de l'Ousse-des Bois où des barricades incendiées et des jets de projectiles ont été signalés. Il y a eu des affrontements avec la police qui n'ont pas fait de blessé.

La porte du bureau de police de Laherrère impactée par un cocktail molotov. © Radio France - Julien Morceli

Des dégradations ont été commises sur Billère du Château d'Este et du Bois d'amour. La médiathèque a été touchée. Les policiers ont dispersé une trentaine de jeunes. Des feux de poubelles ont également été allumés à Jurançon.

Le projecteur d'un hélicoptère a longuement balayé les quartiers palois où les heurts ont éclatés. © Radio France - Yannick DAMONT

Un hélicoptère muni d'un projecteur a survolé les quartiers de Pau. Vers Minuit le calme semblait être revenu dans les rues du quartier Saragosse et de l'Ousse des bois où à plusieurs endroits des barricades continuaient à se consumer sur la chaussée. Il n'y a eu aucune arrestation au cours de la nuit.