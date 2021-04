Deux hommes ont été interpellés à Béziers alors qu'ils s’apprêtaient à cambrioler une maison proche de la gendarmerie. Ils n'ont pas bien choisi leur quartier. Les voisins se sont tous mobilisés en les encerclant et les empêchant de fuir.

Des voisins encerclent une maison cambriolée et retiennent deux hommes en otage avant l'arrivée de la police

Voilà une solidarité entre voisins comme on aimerait en voir plus souvent. Deux cambrioleurs ont été interpellés ce mardi 6 avril à Béziers alors qu'ils s'apprêtaient vers 11h à cambrioler une maison à Béziers.

Ces jeunes de 21 et 23 ans, cagoulés et munis de tournevis d’après des témoins, étaient passés par-dessus un mur grillagé et avaient entrouvert la porte vitrée de leur victime. Ce logement appartenant à l'office HLM OPAC est situé dans une impasse habituellement très calme à proximité de la compagnie de gendarmerie de Béziers.

"Dans le quartier, nous sommes tous vigilants. C'est calme et nous tenons à ce que cela le reste. Donc les voyons nous n'en voulons pas ici."

Mais les va-et-vient incessants des individus ont intrigué des voisins surtout à cette heure de la journée.

"Ils n'arrêtaient pas de tourner. De ma fenêtre je les ai vu escalader le grillage et se cacher derrière le mur."

Les voisins se sont alors tous donné le mot et sont allés encercler le jardin, empêchant ainsi les voleurs de s'enfuir ne sachant pas pour autant si ces derniers étaient armés.

Marc, 60 ans, maîtrise les arts martiaux. Il est intervenu après avoir été prévenu par sa femme de cette intrusion. Copier

"Nous avons été assez menaçants verbalement. Ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas intérêt à bouger. Nous étions cinq ou six dehors. D'autres observaient à la fenêtre et je pense qu'ils seraient eux aussi intervenus."

La police municipale de Béziers, très rapidement sur les lieux après voir été alertée par une voisine, suivie d'une équipe de la police nationale, n'ont eu qu'à cueillir les protagonistes qui étaient allongés sur le sol dans le jardin après avoir été menacés par le voisinage.

Le parquet a ordonné leur présentation à l'issue des gardes à vue. Ils ont été condamnés en « CRPC déferement » (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité). Tous deux avaient un casier judiciaire vierge

Ils ont été condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans avec obligations de travail, de payer le Trésor pour les frais de procédure et indemniser la victimes (600 euros).