Des voisins sauvent une femme de l'incendie de son appartement au Havre

Une femme de 55 ans est hospitalisée entre la vie et la mort après l'incendie de son appartement, ce jeudi en début d'après-midi au Havre. Le feu est parti vers 13h30 de son logement situé au quatrième étage d'un immeuble de la rue Casimir-Delavigne. Ce sont trois voisins qui l'ont sortie des flammes, avant l'arrivée des pompiers.

ⓘ Publicité

Un voisin du second étage a donné l'alerte. Averti par la fumée, il descend prévenir le patron du salon de tatouage La Lanterne rouge, au rez-de-chaussée du bâtiment. Baptiste Boulay, le tatoueur, et son client n'hésitent pas une seconde et accompagnent le voisin au quatrième étage.

"Son canapé était déjà quasi en cendres"

"On y a trouvé une dame inconsciente, détaille-t-il à France Bleu Normandie, "son canapé était déjà quasi en cendres". Les trois courageux, épaulés par un autre voisin parviennent à descendre la victime de 55 ans, inconsciente et grièvement brûlée dans un étage inférieur avant l'arrivée des pompiers.

Ces derniers sont parvenus à éteindre l'incendie vers 16 heures. Les pompiers font état de quatre blessés, dont l'occupante de l'appartement qui a été transportée dans un état grave à l'Hôpital Saint-Louis à Paris. Quatre autres personnes ont été prises en charge après avoir inhalé des fumées.