Avec le passage à la nouvelle année, certains ne trouvent rien de plus intelligent que de brûler des voitures.

L'information, sensible, est contrôlée par le ministère de l'Intérieur et les préfectures mais d'après ce que nous savons, un peu plus d'une quinzaine de voitures ont été calcinées dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

Valence et Romans

Le plus gros de ces voitures incendiées se trouvent dans la Drôme, essentiellement dans les villes de Valence et de Romans où au total une quinzaine de véhicules ont été brûlés. La plupart dans les quartiers du Plan (à Valence) et de la Monnaie (à Romans).

Quelques feu de voitures en Ardèche

En Ardèche, rien de notable dans les villes de Privas, Aubenas ou Guilherand-Granges. En revanche une voiture a été retrouvée calcinée à Bourg-Saint-Andeol (où des poubelles ont aussi brûlé), une autre au Teil, et une autre à Annonay.