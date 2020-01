Des voitures de luxe se volatilisent dans le week-end à Échirolles, près de Grenoble

Échirolles, France

Le cambriolage n'a été découvert que ce lundi matin. Mais c'est pendant le week-end, que des malfaiteurs se sont introduits dans une concession automobile d'Echirolles dans la banlieue grenobloise, le garage By My Car de l'avenue Auguste Ferrier.

Un cambriolage sans effraction mais avec un gros butin

Les cambrioleurs sont rentrés sans effraction sur le parking extérieur fermé par une porte coulissante et sont repartis avec deux prestigieuses voitures : une voiture de collection, une Aston Martin V8 de 1980 , la très célèbre voiture de James Bond que l'on a pu voir dans plusieurs films (Tuer n'est pas jouer et No Time to Die) et une Audi RS 5 d'une valeur de près de 100.000 euros.