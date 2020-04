Quatre véhicules, dont trois de la Poste, et les murs de plusieurs habitations du Bois-plage-en-Ré sur l'île de Ré ont été tagués. Les inscriptions évoquent le Covid-19. Une enquête a été ouverte.

Des voitures et des maisons taguées sur l’Île de Ré dans la nuit de vendredi à samedi

Les messages ont été écrits en noir sur quatre véhicules, trois appartenant à la Poste et un immatriculé en Gironde, et plusieurs habitations du Bois-plage-en-Ré sur l'île de Ré. Difficilement lisibles, ils évoquent le Covid-19 et sa gestion par le gouvernement, entre autres.

Des faits qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi et dans plusieurs rues du village. "Ils ont fait le tour du quartier " explique le maire de la commune Jean-Pierre Gaillard. Malgré la teneur des inscriptions, il y voit des messages " sans maturité, sans sens politique, des incivilités classiques mais rares au Bois-plage ". Jean-Pierre Gaillard craint surtout que de tels faits se reproduisent : "les tensions augmentent sur l'île de Ré depuis le début du confinement et les dernières semaines risquent d'être plus compliquées que les premiers jours".

Une enquête a été ouverte pour retrouver les personnes à l'origine des tags.