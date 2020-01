Des voitures et des poubelles brûlées à Bordeaux durant la nuit du réveillon

Bordeaux, France

Des tensions ont éclaté dès ce mardi soir à Bordeaux et "dans plusieurs autres villes de la métropole" bordelaise, indique ce mercredi la préfecture de la Gironde. Les autorités précisent que des véhicules et des poubelles ont été incendiés. Les services de police sont intervenus plusieurs fois et ont reçu des projectiles de la part de "groupes de jeunes." Plusieurs interpellations ont eu lieu mais la préfecture refuse de communiquer des chiffres plus précis.

Le tram visé par des actes de vandalisme

Alors que les lignes de tram A, B et C devaient circuler toute la nuit pour permettre aux fêtards de rentrer chez eux, elles ont été victimes d'actes de vandalisme, a indiqué TBM sur son compte Twitter. La ligne C a été interrompue plusieurs heures.