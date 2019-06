12 véhicules en surcharge sur l'autoroute A7 à Orange, avec des dépassements de plus tonne ont été contrôlés par les gendarmes,

Des contrôles et des pesés de véhicules ce mercredi sur l'autoroute A7 par les gendarmes du peloton autoroutier, 12 véhicules étaient en surcharge avec dépassements de plus d'une tonne. Un fourgon avec une remorque dépassait de plus de deux tonnes le poids total autorisé.