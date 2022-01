Des voitures-radars sur les routes de la Moselle dès le 19 janvier

La date est officielle. Des voitures avec radar embarqué seront mises en circulation, en Moselle, à compter du mercredi 19 janvier.

Ces véhicules vont contrôler la vitesse, et noter d'éventuelles infractions. Le matériel de mesure de la vitesse en déplacement prévoit des marges de tolérances supérieures : 10 km/h en plus de la vitesse autorisée, ou 10 % au-delà de 100 km/h.

des véhicules gérés par un opérateur privé

Ces voitures seront gérées par un opérateur privé, mais les trajets et les plages horaires durant lesquelles les contrôles seront réalisés seront, eux, fixés par les services de l'état. La Préfecture ajoute que les prestataire ne seront pas rémunérés au nombre d'infractions relevées, et que les données collectées, et envoyées aux officiers de police judiciaire, le seront de manière cryptée.

Le nombre d'accidents mortels de la circulation était en repli en 2021, en Moselle. La vitesse était impliqué dans un accident sur trois selon la Préfecture.