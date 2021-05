Des voix s'élèvent à Sérignan pour dénoncer l'abattage d'un millier d'arbres

"Si je suis exproprié, c'est simple : je me suicide. Je n'ai plus rien à perdre. Je l'ai dit au maire de Sérignan. Je lui ai écrit. Cette expropriation, c'est un viol. Il aura ma mort sur sa conscience". Les propos tenus par Jean-Claude font froid dans le dos et ne peuvent pas laisser insensible. Cet ancien viticulteur de 78 ans est l'un des cinq propriétaires expropriés.

Une pétition, déjà signée par 3.000 signatures a été lancée par des riverains de Sérignan pour les soutenir et dénoncer le projet prévoyant l'abattage d'un millier d'arbres sur son terrain et sur ceux de ses voisins, à la sortie de cette commune juste derrière le magasin Lidl, route de Valras.

"Mes parents, mes grands-parents, ma femme et moi avons aménagé cet espace à la sueur de notre front"

Cette expropriation a été lancée en 2011. L'idée était d'agrandir une zone d’activités économiques aménagée sur cette commune dirigée par Frédéric Lacas, ancien président de l'agglomération socialiste de Béziers.

Cinq propriétaires concernés sur 50.000 mètres carrés, à 1.300 mètres à vol d'oiseau du centre-ville

"Ces terrains appartenaient à mes arrières grands-parents, dit Jean-Paul. J'ai investi 120.000 euros pour valoriser cet espace depuis le début des années 60. C'était de la broussaille ici. Aujourd'hui, l'espace est boisé. Il doit y avoir au moins 200 écureuils".

Ces 50.000 mètres carrés de terrains menacés jouxtent un autre espace sur lequel est prévu de construire à plus ou moins long terme 850 logements dont 30 % de logements sociaux. Ce jeudi 28 avril, Jean-Paul a reçu le soutien du GNSA (Groupe National de Surveillance des Arbres) du Biterrois .

"Un arbre, ce n'est pas qu'un arbre, c'est aussi toute la faune qui va avec. Ça m'attriste de constater qu'autant d'arbres soient abattus", explique Nicole Bartoli, la représentante du GNSA. "Quand un arbre tombe, c'est aussi de la détresse humaine".

"Cette zone est un petit joyau naturel à préserver."

''C'est inadmissible qu'on puisse avoir des projets immobiliers, routiers ou commerciaux sur un corridor écologique", ajoute Yann Geshors, le président de l'association de sauvegarde du littoral des Orpheliéres, par ailleurs candidat EELV aux élections départementales sur ce canton. "Ce projet urbain ampute littéralement un corridor écologique riche en biodiversité. Nous demandons à Frédéric Lacas, le maire de Sérignan, et Viaterra de réétudier ce projet afin de limiter la destruction des pinèdes et l'arrêt des expropriations."

"Sur la ville de Sérignan, il y a de moins en moins d'espaces comme celui-là car on urbanise à outrance sur notre territoire." (Yann Geshors)

"Les espaces naturels se réduisent comme peau de chagrin" Copier

Viaterra est la société d’économie mixte (SEM) d’aménagement de l'ouest Hérault aujourd'hui présidée par Robert Ménard de par sa fonction de président de l'agglomération de Béziers.

"Il y a beaucoup d'agitation sur une zone qui ne dépend plus de moi, mais de Viaterra présidée aujourd'hui par le président de l'agglomération de Béziers." (Frédéric Lacas)

Le propriétaire avait lui-même un projet de maison de retraite à cet endroit, dit Frédéric Lacas mais il n'a pas trouvé les fonds Copier

"Depuis 2008 au niveau de notre commune nous avons créé un service environnement. On a planté des centaines d'arbres pour préserver la biodiversité. On est tenu aussi de créer du logement", ajoute le maire de Sérignan.

Les opposants à Frédéric Lacas et les défenseurs de la nature pointent également du doigt la proximité d'un terrain appartenant au maire de Sérignan situé dans le prolongement des terrains appartenant aux propriétaires expropriés.

"C'est facile de salir les gens."

''J'ai un terrain comme d'autres ont un terrain, se défend le maire. Ça c'est pour essayer de mettre de la confusion. Je ne rentrerai pas dans ce cadre-là. D'ailleurs, je ne participe à aucune session là-dessus. Ce n'est pas moi qui m'occupe de cette zone. Je vous renvoie sur le site de la ville".

L'espace boisé est repris par Viaterra pour un possible agrandissement de la ZAC de la Garenque. La zone de Bellegarde est un projet porté par la commune de Sérignan pour un développement de l'habitat. Les fameux 850 logements

"On me propose de racheter mon terrain pour 45 euros le mètre carré. C'est déplorable, conclut Jean-Paul. Les terrains autour de chez moi ont ensuite été revendus à plus de 400 euros. Vous trouvez cela normal ?" Cet ancien viticulteur aujourd'hui âgé de 78 ans, vit sur cette parcelle avec sa femme et sa fille. "J'avais comme projet de faire une promenade au milieu de tous ces arbres pour les habitants de Sérignan. Mon projet tombe à l'eau je suis dépité."