Les voleurs à la roulotte sévissaient dans toute la région

Cinq départements et 17 villes en plusieurs mois. Ces voleurs à la roulotte ont fait des kilomètres. Pendant plusieurs mois ils ont sévi dans le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. C'est à Peyrolles-en-Provence que la brigade territoriale autonome qu'ils sont repérés pour la première fois le 29 janvier après avoir fracturé deux voiture. Une longue enquête débute. Les premières investigations permettent d’identifier le véhicule utilisé et l’un des mis en cause.

Interpellés à Marseille par une quarantaine de gendarmes

Pendant le confinement l'équipe continue de sévir et de voler dans les voitures du matériel de bricolage, des consoles de jeu et autres objets sans grande valeur revendus ensuite à la sauvette, 57 faits sont recensés. Les enquêteurs parviennent à identifier les autres membres de la bande et décident de procéder aux interpellations. Au total une quarantaine de gendarmes (30 militaires de la compagnie de gendarmerie d’Aix-en-Provence, appuyés par le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie d’Aubagne et un maître-chien du le Groupement Interministériel de Contrôle de Salon-de-Provence sont mobilisés le 19 mai dernier. Ils arrêtent trois hommes et deux femmes à Marseille, tous issus de la communauté des gens du voyage âgés de 22 à 32 ans.

Parmi les interpellés, trois sont remis en liberté tandis que les deux autres sont présentés devant un juge d’instruction et mis en examen pour vols aggravés, et placés en détention provisoire.