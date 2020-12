Des voleurs arrêtés après un cambriolage à Saint-Colomban en Loire-Atlantique

C'est le fruit de plusieurs semaines d'enquête. Quatre personnes ont été placées en garde à vue par les gendarmes après un cambriolage à Saint-Colomban. Le 3 décembre dernier, ils étaient entrés chez une femme et lui avaient dérobé sa voiture et son téléphone.

Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue par les gendarmes de Loire-Atlantique suite à un cambriolage à Saint-Colomban. Le 3 décembre dernier, des individus armés d'un couteau pénètrent dans l'habitation d'une femme. Ils lui demandent des bijoux et de l'argent mais elle n'en a pas. Ils lui volent donc sa voiture et son téléphone.

Les gendarmes perdent alors leurs traces mais finissent par les retrouver environ deux semaines plus tard. Grâce à des caméras de surveillance, mais aussi grâce à des analyses de téléphonie, ils relient les voleurs à d'autres cambriolages et finissent par les interpeller. Ils ont tous entre 20 et 21 ans, habitent Basse-Goulaine, Nantes et Carquefou. Ils seront jugés au tribunal de Nantes ce lundi 21 décembre.