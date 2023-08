Des voleurs de câbles mis en fuite par les gendarmes à Popian

Ils s'apprêtaient à dérober 700 mètres de câbles de l'opérateur téléphonique Orange. Les trappes d'accès aux gaines étaient ouvertes, les câbles sortis, coupés et conditionnés pour être transportés dans deux véhicules. C'était sans compter sur l'intervention des gendarmes en pleine nuit, sur les coups de 3h30.

Les six voleurs ont été surpris sur la commune de Popian, à côté de Gignac. C'est un riverain qui a remarqué leur présence et qui a prévenu les gendarmes. Sur les six, quatre ont réussi à prendre la fuite mais deux ont été interpellés et placés en garde à vue, deux hommes d'une trentaine d'année, d'origine roumaine, habitants des environs de Marseille.

Sept vols commis depuis un mois

La compagnie de Lodève, au nord-ouest de Montpellier, avait mis en place un dispositif de surveillance par hélicoptère suite à la recrudescence des vols dans le secteur. Sept vols ont été commis depuis un mois. Le dernier en date remonte au 27 juillet.

Selon les informations de France Bleu Hérault, 40 km de câbles ADSL ont été volés depuis le début de l'année. Ces câbles sont volés pour leur cuivre, ensuite revendu.