Des voleurs de carburant à nouveau arrêtés sur l'aire de la Loire sur l'A89

Néronde, France

Des voleurs de carburant ont à nouveau été interpellés en flagrant délit dans la Loire, sur l'A89. L'opération a eu lieu la semaine dernière, trois mois seulement après une première arrestation de voleurs expérimentés de carburant dans la Loire.

De 600 à 1.000 litres siphonnés à chaque fois

Les deux hommes arrêtés la semaine dernière sévissaient apparemment depuis le début du mois pour siphonner les réservoirs des poids lourds en stationnement sur les aires d'autoroutes de la Loire, du Rhône et de l'Isère. Des vols de 600 à 1.000 litres de carburant. Le duo se déplaçait à bord d'un camion très bien équipé pour commettre les vols, avec une cuve et un système de pompage par télécommande qui leur permettait de vider les réservoirs des poids lourds visés et dans le même temps de remplir leur propre cuve.

Les deux hommes revendaient ensuite le carburant volé. Les gendarmes ont d'ailleurs trouvé de l'argent lors des perquisitions menées ces derniers jours. En plus des vols de carburant, les deux hommes sont soupçonnés d'avoir franchi de nombreuses barrières de péage dans payer, pour un préjudice de plusieurs milliers d'euros.

Le mode opératoire pour ces vols de carburant est à peu de choses près le même que celui utilisé par les des deux personnes arrêtées à la mi-juillet, déjà sur l'aire de la Loire sur l'A89, en flagrant délit de vol de carburant.