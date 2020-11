Des voleurs de diamants arrêtés grâce au travail de policiers de Besançon

Sept personnes, des Roumains et des Serbes, soupçonnés d'avoir commis des vols de diamants à plusieurs millions d'euros ont pu être arrêtées et mis en examen a annoncé le parquet de la Jirs de Nancy. Arrestations permises notamment par le travail des enquêteurs bisontins.

Barcelone, juin 2020, un diamant de 12 millions d'euros disparaît. C'est le plus gros coup des escrocs, il va aussi marquer le début de la fin de cette association de malfaiteurs. Car les autorités espagnoles demande l'aide des enquêteurs bisontins qui ne tardent pas à découvrir tout un réseau d'escroqueries en Europe.

Des diamants de 4 et 12 millions d'euros

Arnaque à la voiture de luxe à Zurich, un deuxième diamant volé à Cannes grâce à des techniques d'experts capables de remplacer la boîte d'un diamant de 4,5 millions par un coffret identique et...totalement vide.

Les différentes enquêtes européennes se recoupent et des mandats d'arrêts sont délivrés en Suisse et en Allemagne contre des membres du réseau. Il y a dix jours, le réseau d'arnaqueurs est localisé à Paris et Besançon. Des familles roumaines et serbes spécialistes de ce que les policiers appellent le "rip deal".

La technique du "rip deal" ou transaction pourrie

Le "rip deal", ou "transaction pourrie", est une escroquerie commise lors d'une transaction en liquide impliquant de fortes sommes d'argent, pour un bien immobilier, un bijou précieux ou d'importantes quantités de marchandises. Au moment de la transaction, les malfaiteurs échangent par exemple de vrais billets par des faux, ou un bien précieux par une copie ou un emballage vide.

Une information judiciaire des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et d'escroquerie en bande organisée a ensuite été ouverte auprès de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy. Les investigations ont mobilisé les antennes des polices judiciaires de Besançon et de Nice, ainsi que l'Office central de répression de la grande délinquance financière.

Douze personnes interpellées

Au total, une douzaine d'individus ont été interpellés à Bondy en Seine-Saint-Denis, au Perreux-sur-Marne dans le Val-de-Marne et donc à Besançon depuis début novembre. De faux billets de banque, des reproductions d'actes notariés et 10.000 euros ont également été saisis.