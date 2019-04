Des voleurs de jantes interpellés à Amiens

Amiens, France

Deux habitants du quartier d'Etouvie, à Amiens, viennent d'être interpellés par la police. Ces deux hommes de 22 ans sont soupçonnés d'avoir volé une cinquantaine de jantes ou de pneus de voitures, au mois de février et de mars, sur l'agglomération amiénoise.

Des petites annonces sur internet pour revendre leur butin

Des accessoires qui étaient ensuite revendus sur le site Le bon coin ou via les réseaux sociaux, a des prix plus bas que dans le commerce. C'est via ses sites de vente en ligne que les policiers sont remontés jusqu'à eux. Douze de leurs victimes ont été identifiées et ont pu récupérer leurs jantes.