Auxerre, France

Cinq personnes ont été interpellées ,entre dimanche et lundi 9 avril, près d’Auxerre. Il s’agit de cinq hommes originaires du département de l’Yonne. Deux sont mineurs et ont été entendus, ce mardi, par un juge des enfants. Les trois autres, majeurs, sont jugés, ce mercredi, au tribunal d’Auxerre.

Une équipe d'amateurs

Selon les gendarmes de la brigade de recherches d’Auxerre, il ne s’agit pas d’un "gang" de professionnels mais d’une "équipe d’opportunistes". Des "opportunistes qui sont néanmoins organisés", toujours selon les gendarmes. En l'espace d'un mois et demi, entre février et mars, ils ont tout même volé plus d'une dizaine de motos et quads dans l'Auxerrois. Opportuniste car ils opéraient juste à côté de chez eux dans un secteur de 20 kilomètres à la ronde : Coulanges-la-Vineuse, Vermenton, Saint-Bris-le-Vineux, Auxerre ou encore Chassy.

Plusieurs milliers d’euros de préjudice

Leur mode opératoire était plutôt simple, avec leur véhicule équipé d'une remorque, ils faisaient des repérages devant des propriétés. Si des motos étaient à leur goût, ils les embarquaient alors dans leur remorque. Si elles étaient garées dans un garage fermé, ils revenaient plus tard pour les dérober.

Les gendarmes ont mené l'enquête pendant plus de deux semaines pour repérer les cinq malfrats. Ils ont découvert chez eux treize motos, notamment des moto-cross et des quads. Les cinq hommes comptaient les vendre en pièce détachées. Le préjudice s’élève à plusieurs milliers d’euros. Certains de ces cinq individus étaient déjà connus pour des faits de vols mineur.