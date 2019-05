Des voleurs de plaques d'égout arrêtés à Agde

Deux hommes et une femme ont été arrêtés à Agde (Hérault). Des caniveaux volés sur un chantier ont été retrouvés dans le coffre de leur voiture.

Agde, France

Deux hommes et une femme ont été placés en garde à vue ce mardi à Agde (Hérault). Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé des plaques d'égouts. Lors d'un contrôle dans la nuit de dimanche à lundi (vers 22h30 ) la police a retrouvé cinq caniveaux en béton et en fonte dans leur véhicule. Ces Agathois âgés de 35, 38 et 39 ans ont d'abord expliqué qu'ils les avaient achetés sur un marché aux puces.

Mais l'enquête a démontré qu'ils les avaient substitués sur un chantier pas bien loin. Heureusement, ce vol n'a pas fait de blessé. Un passant aurait pu tomber accidentellement dans un trou dépourvu de protection.

Les voleurs présumés ont été convoqués aussitôt et placés en garde à vue. Des perquisitions ont eu lieu à leur domicile. Ce genre de vol serait très inhabituel à Agde.