Des voleurs de téléphones au scénario bien rodé

Un jeune homme et deux jeunes femmes sont soupçonnés d'avoir volé une dizaine de téléphones portables, dans la nuit de vendredi à samedi, au hangar à banane, sur l'île de Nantes. Leur petit scénario était bien rodé.

Une dizaine de téléphones portables volés

Ils ciblaient apparemment les clients d'un bar qui avaient déjà bien bu. Leur technique : les deux jeunes femmes les abordent et détournent leur attention pour leur voler leur portable. Sauf que l'une de leurs victime s'en rend compte très rapidement. Elle appelle le 17 et elle a la bonne idée de géolocaliser son téléphone. Le système est suffisamment précis pour diriger les policiers vers une voiture. À bord, ils sont quatre, entre 20 et 40 ans : les deux fille et deux garçons, dont un qui est rapidement mis hors de cause. Et dans le coffre : une dizaine de téléphones portables volés ! Tous leurs propriétaires n'ont pas encore été retrouvés.