Des voleurs emportent toutes les plaques d'égouts de maisons en construction aux Sables-d'Olonne

C'est lorsqu'ils patrouillaient dans un quartier pavillonnaire des Sables-d'Olonne, près d'un chantier de maisons en construction ce mercredi, que des policiers de la brigade anti-criminalité ont remarqué que toutes les plaques en fonte des évacuations des eaux de pluie et des eaux usées avaient disparu.

Une voiture au coffre bine rempli

Un peu plus loin, ils ont repéré une voiture dont le coffre semblait bien chargé. Ils ont voulu la contrôler, mais le conducteur a pris la fuite, en roulant vite, et en prenant tous les risques pour éviter de se faire arrêter. Lui et son passager ont fini par s'arrêter et par rejoindre le camp des gens du voyage installé près de la SPA. Sur place, les policiers ont repéré d'autres plaques en fonte dans la benne d'un camion.

Une seule arrestation

Un peu plus tard, un jeune homme de 24 ans s'est présenté de lui-même dans les locaux de la police municipale des Sables. Il a reconnu qu'il avait volé 16 plaques en fonte et que c'est lui qui conduisait la voiture. En revanche, il assure qu'il était seul. Il a été remis en liberté en attendant son procès, au mois de novembre.