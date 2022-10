Des voleurs en série de moteurs de bateaux arrêtés en Gironde

Six Roumains ont été mis en examen, dont deux écroués pour des vols de moteurs et autres matériel de bateaux, depuis un an en Gironde, dans les Landes, le Lot et la Loire-Atlantique. Ils pourraient être à l'origine d'autres cambriolages en Europe.

Ils sont suspectés d'avoir dérobé "plusieurs dizaines" de moteurs et d'embases (pied du moteur) et autre matériel de bateau, depuis un an, pour un montant estimé à plus de 320.000 euros. Six Roumains, qui avaient un pied à terre à Langon, ont été arrêtés cette semaine, et mis en examen pour "vol et recel en bande organisée". Deux d'entre eux ont été écroués.

L'enquête avait démarré en septembre 2021. Elle avait permis d'identifier un "groupe criminel organisé itinérant" composé de "trois auteurs principaux chevronnés" et de "plusieurs complices" aidant à la confection et au stockage de la marchandise volée, qui était acheminée par des transporteurs vers la Roumanie, où les moteurs étaient revendus. Les membres de ce groupe "bougeaient beaucoup en Roumanie et à travers l'Europe, il est probable qu'on puisse leur imputer d'autres vols ailleurs (qu'en France)", a expliqué à l'AFP, le colonel Jean-Charles Bidaut, commandant de la section de recherches de Bordeaux.