Des voleurs profitent du confinement pour cambrioler un hôtel de Chasseneuil-du-Poitou

Les gendarmes de la Vienne annoncent mardi sur leur page Facebook avoir interpellé deux cambrioleurs présumés. Les faits remontent au lundi 23 mars lorsqu'un hôtel de Chasseneuil-du-Poitou a été la cible de deux cambrioleurs. Malgré le confinement généralisé, deux hommes y sont entrés par effraction et ont dérobé deux ordinateurs.

Les investigations menées par la brigade de Jaunay-Marigny ont rapidement permis d'identifier les deux malfaiteurs. Ils ont été interpellés lundi, une semaine après le cambriolage, par la compagnie de Poitiers, appuyée par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) et la brigade de Jaunay-Marigny. Une de leurs complices a également été appréhendée. Et "les deux ordinateurs dérobés ont été retrouvés lors des perquisitions".

Les deux hommes seront jugés en novembre prochain. En attendant, l'un des deux cambrioleurs sera confiné dans une cellule de prison suite à la révocation de son sursis.

La gendarmerie de la Vienne rappelle qu'en cette période de confinement, les forces de l'ordre veillent sur les commerces et les entreprises fermées "pour traquer ceux qui seraient tentés de profiter de la crise sanitaire pour commettre des méfaits."