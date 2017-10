Des vols dans les cimetières creusois

A l'approche de la Fête des Morts, des fleurs qui ornaient des tombes ont été dérobées dans plusieurs cimetières creusois.

Ce jeudi 2 novembre, à l'occasion de la Fête des Morts, vous allez être nombreux à vous rendre dans les cimetières pour fleurir la tombe de vos proches. Un moment de dignité qui n'est pas vraiment respecté par tout le monde. En Creuse, on rapporte plusieurs cas de vols de chrysanthèmes et autres bouquets. Quelques cimetières sont concernés : celui de Bénévent-l'Abbaye, celui d'Ajain ou encore celui de Saint-Agnant-de-Versillat.

Des vols "indignes"

Patrick Lafont a été victime d'un de ces vols. Cet épicier ambulant s'est rendu en début de semaine sur la tombe de ses proches, dans le cimetière d'Aulon. Il y dépose alors plusieurs pots de chrysanthèmes. Quelques heures plus tard, alors qu'il retourne au cimetière accompagné de sa mère, il n'en croit pas ses yeux : "Quand on arrive, trois trous ! On m'avait enlevé trois pots de chrysanthèmes !" Depuis lors, Patrick ne décolère pas : "Voler sur des morts pour mettre sur d'autres morts, c'est vraiment horrible et ça m'a rendu malade. C'est un geste qui est indigne d'une personne."