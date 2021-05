Des vols de cartes bancaires au Mans avec la technique du "collet marseillais"

"Si le distributeur automatique de billets refuse de rendre une carte bancaire après un dysfonctionnement, on pense naïvement que la carte a été avalée. Pourtant il n'en est pas toujours ainsi !", préviennent les gendarmes de la Sarthe sur leur page Facebook. Dans un post publié mercredi 12 mai, ils indiquent que des vols de cartes bancaires ont eu lieu le week-end dernier dans l'agglomération du Mans, avec la technique du "collet marseillais".

Faire opposition en cas de doute

Comme le détaillent les gendarmes, cette arnaque consiste à "installer une bande plastifiée dans la fente du distributeur", pour bloquer la carte à l'intérieur. Un complice se présente alors pour conseiller de refaire le code plusieurs fois et en profite pour le mémoriser. Les voleurs n'ont alors plus qu'à repasser plus tard récupérer la carte qu'ils utilisent pour retirer de l'argent dans d'autres distributeurs.

"Cette fraude est généralement réalisée les jours de fermeture des établissements bancaires", indique la gendarmerie, qui recommande de se méfier "si le distributeur conserve votre carte sans que le code ait été composé à trois reprises". Il faut dans ce cas faire immédiatement opposition.