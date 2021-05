Des vols en série au sein des cabinets de kinés dans la métropole de Montpellier

Qui en veut aux kinés de la métropole de Montpellier ? Une trentaine de vols ont été déclarés dans les cabinets depuis le mois de septembre 2020. Le dernier en date a eu lieu lundi à Juvignac où 2.000 euros de matériels ont été dérobés. Le conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Hérault s'inquiéte de la recrudescence de ces vols. Une plainte groupée contre X sera déposée le mois prochain. À chaque fois la méthode est similaire : les délinquants agissent en plein jour et à deux.

"Deux personnes se présentent à l'acceuil des cabinets. Il y a en a un qui demandent des renseignements ou prend un rendez-vous et le second sous prétexte d'aller aux toilettes dérobe dans les vestiaires", explique Éric Pastor. Le kiné, lui même victime d'un vol dans son cabinet à Montpellier dans le quartier Plan Cabanes, reconnait que cela a des conséquences sur l'ambiance de travail. "On est dans un climat d'inquiétude et de suspicion", regrette Éric Pastor.