Seine-Maritime, France

Une drôle de nuit pour les voyageurs d'un train le Havre-Paris. Ils sont restés coincés des heures à bord des rames dans la nuit de jeudi à vendredi. A l'origine : un incident de train de frêt arrêté sur les voies dans le tunnel de Pissy-Poville qui a généré d'importants retards. Le TGV Le Havre Marseille, 3 intercités et 3 TER sont restés bloqués en gare entre deux et quatre heures.

Des centaines de voyageurs ont été pris en charges, dans la soirée et la nuit, en taxi et en cars. Les trains sont repartis progressivement, sauf qu'il y a eu un deuxième incident.

Deuxième incident

L'avant-dernier train en direction du Havre a eu un problème de frein et a dû s'arrêter en gare de Bréauté-Beuzeville vers une heure du matin. La centaine de passager, dont des enfant, un bébé d'un mois et des jeunes non accompagnés, sont sortis sur le quai et on dû attendre une demi-heure le tout dernier train de la nuit, qui arrivait une demi-heure plus tard. C'es à ce moment que les gendarmes sont intervenus de manière préventive, pour éviter les mouvement de foule et sécuriser les voyageurs sensibles.

Tous ces usagers sont finalement montés dans le dernier train et arrivés au Havre peu après 3h du matin, avec six heures de retard. Au total, près d'un millier de personnes ont été impactées par les retard.

La circulation a repris progressivement ce vendredi 13 juillet, à l'exception de deux trains supprimés.