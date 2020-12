Des zones d'ombre dans l'enquête sur la disparition pendant cinq jours d'une mère et ses filles à Montpellier

On en sait un peu plus sur la disparition à Montpellier (Hérault) de la mère de famille de 37 ans et de ses deux filles de 6 et 9 ans finalement retrouvées mercredi près du Zénith. C'est le père inquiet qui avait alerté la police vendredi dernier. C'est grâce à l'appel à témoins qui avait été lancé par la police que le trio a été retrouvé.

Mercredi en début d’après-midi, soit cinq jours après le signalement de leur disparition, des employés du théâtre des Treize Vents à Grammont appellent le commissariat dont ils avaient entendu l'appel à témoin. Ils viennent de retrouver la maman et ses deux filles et les ont invité à se restaurer à l'intérieur du théâtre. Elles sont très fatiguées, mais en bonne santé, pas de traces de coups ou de sévices.

De nombreuses interrogations...

La police vient donc les récupérer mais lors de son audition la mère de famille se montre très confuse. Impossible de savoir précisément ce qu'elle a fait avec ses enfants pendant son périple. Où sont-elles allées ? Ont-elles dormi dehors ?

Quelles étaient les motivations de la maman ? Elle raconte être partie avec ses papiers qu'elle aurait ensuite perdu, mais une partie de ses affaires a été retrouvé à son domicile.

On en saura peut-être plus lorsque les deux enfants seront à leur tour entendus. Pour l'instant, ils se reposent chez leur père à Montpellier (le couple a divorcé, mais est est resté en bon terme). La maman se repose également chez une personne de son entourage.