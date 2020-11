Descente de police dans le quartier Bellevue à Nantes

Une quarantaine de policiers ont mené mardi en début de soirée une opération de sécurité dans le quartier Bellevue à Nantes. Ils ont contrôlé 72 personnes. Les agents ont notamment été intrigués par un groupe devant le hall d'un immeuble de la place Mendès-France connu pour être un point de vente de stupéfiants.

Plus de 70 personnes contrôlées mardi soir place Mendès-France à Nantes © Radio France - Police nationale

A la vue des forces de l'ordre, deux hommes ont quitté les lieux précipitamment et sont entrés dans le bureau de tabac avant que les policiers ne les interpellent. Sur le premier, ils ont trouvé 425 euros en espèce et de la résine de cannabis. Le second avait 530 euros sur lui. les deux hommes de 17 et 20 ans ont été placés en garde à vue.

Plusieurs halls d'immeuble visités

Lors de cette opération, les policiers (nationaux et municipaux) ont contrôlé 41 véhicules, ils ont inspecté 7 halls d'immeuble, il ont également procédé à des verbalisations pour non port du masque et non respect de l'attestation de déplacement. Une opération similaire, sur réquisition du Procureur de la République avait été menée au mois de septembre.