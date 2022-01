Déserts médicaux : en Dordogne, "on ne va pas dans le mur, on est dans le mur" alerte une association

les médecins généralistes, une denrée de plus en plus rare en Dordogne

"On ne va plus dans le mur, on est dans le mur". Invitée de France Bleu Périgord ce mercredi 19 janvier, Claudine Le Barbier use de la métaphore au sujet des déserts médicaux. La représentante en Périgord de l'association de citoyens contre les déserts médicaux s'appuie notamment sur des chiffres éloquents. Il n'y a que huit médecins généralistes en Dordogne pour 10 000 habitants, contre 14 en moyenne en Nouvelle-Aquitaine. Et en plus ces médecins vieillissent, puisqu'en 2016, un tiers des praticiens de Dordogne avait plus de 62 ans et que d'ici 2025, les deux tiers du département manqueront de médecins.

Proposer deux ou trois années d'exercice dans les déserts médicaux

Sur France Bleu Périgord, Claudine le Barbier demande au gouvernement de prendre "des mesures rapides". Elle suggère de ne pas accorder le conventionnement aux médecins qui s'installent dans les zones sur-dotées. Ceux-ci pratiqueraient alors des tarifs non-remboursés, ce qui risquerait de leur faire perdre des patients. Elle propose aussi de demander aux étudiants qui terminent leur cursus de médecine de venir exercer "pendant une durée à négocier qui peut être de deux ou trois ans" dans les zones peu denses, "de façon à découvrir ce milieu et à être devant les patients".

Quitte à l'imposer, parce que "le volontariat, j'y crois à moitié" assène la représentante de l'association en Dordogne. Une obligation serait juste, selon elle, qui dit que "les médecins et les dentistes sont les deux seules professions médicales à ne pas être régulées". Autre argument qu'elle avance pour imposer ce passage par les déserts médicaux : "les revenus des médecins sont payés par les cotisants à la sécurité sociale".

"Pourquoi pas" les propositions de Valérie Pécresse

Alors qu'Emmanuel Macron affirmait en décembre que la pénurie de médecins "est un des problèmes les plus importants aujourd’hui de notre pays", Claudine Le Barbier estime que le gouvernement n'a "pas du tout" pris conscience du problème. L'ancienne maire UMP de Belvès, qui a eu également un mandat de conseillère départementale dit en revanche "pourquoi pas", aux propositions de Valérie Pécresse en la matière.

La candidate Les Républicains à la présidentielle avait proposé la veille une année de "docteur junior" aux futurs médecins généralistes en dernière année d'étude. "Et je voudrais que ces généralistes en quatrième année fassent une année de plus et qu'ils aillent la faire dans une zone où l'on manque de médecins dans des centres de santé" a-t-elle ajouté sur BFM TV.