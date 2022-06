Désherbage massif sur la ligne Caen-Rennes : la responsabilité de la SNCF en question

C'est bien la question des conditions de pulvérisation des produits chimiques désherbants qui est au coeur de cette affaire qui débute au début du mois d'août 2016.

Après le passage d'un train chargé de débarrasser les voies des herbes folles qui y poussent sur la ligne Caen-Rennes, des riverains s'étonnent. Sur des kilomètres, l'herbe des talus, les arbustes des haies sont grillés sur plusieurs mètres de hauteur. Plusieurs photos prises par des riverains attestent alors de l'état de la nature à Contrières, Saint-Gilles, Courcy, Savigny ou encore Le Loreur. Rapidement le lien est fait avec l'intervention de la SNCF.

Poursuites contre 3 opérateurs, et la SNCF

L'association Manche nature environnement se saisit de l'affaire. Une enquête est ouverte qui montre que des produits toxiques pour les milieux aquatiques et la végétation ont été utilisés abondamment, sans respecter les règles de pulvérisation, d'où les dégâts constatés dans la nature. A l'audience, devant le tribunal correctionnel de Coutances en avril dernier, les 3 opérateurs du train étaient sur le banc des prévenus, mais la SNCF, en tant que personne morale était aussi poursuivie.

L'entreprise a demandé la relaxe estimant ne pas être responsable. Cela a conduit l'avocat des plaignants à ironiser sur cette défense, parlant du passage "d'un train fantôme" à l'origine du délit. Le parquet avait requis 10 000 euros d'amende pour les 3 salariés avec du sursis possible, et s'en remettait à la sagesse du tribunal pour condamner la SNCF. Pour Manche nature, qui évoque d'autres pollutions du même ordre constatées ailleurs en France, les opérateurs du train ne peuvent être considérés comme les seuls coupables et l'entreprise doit aussi être sanctionnée.