"Désobéir pour sauver", le livre d'un réfugié Hutu qui a sauvé des Tutsis pendant le génocide au Rwanda

Il a fait des cauchemars tous les ans au mois d'avril depuis 1994. Mais depuis la sortie de son livre, les mauvais rêves ont disparu. Uzzias Bailleux affirme avoir enfin trouvé la paix depuis qu'il a couché ses souvenirs sur le papier, le récit des atrocités commises par les Hutus sur les Tutsis cette année là dans sa région natale de Kibuye, à l'ouest du Rwanda. A l'époque, Uzzias Bailleux a 33 ans. Il est le chauffeur du préfet de Kibuye. Quand les massacres débutent en avril 1994, Uzzias ne comprend pas. "On vivait ensemble, on a grandi ensemble, donc au moment où ils ont commencé à massacrer les Tutsis, moi j'arrive pas à comprendre".

"Devant nous, des cadavres jonchaient la route. Parmi eux, des enfants blessés à coups de machette. Certains criaient et tétaient encore les seins de leurs mères alors qu'elles étaient mortes" - extrait du livre "Désobéir pour sauver".

Mais rapidement, le jeune homme commence à réaliser que celui qu'il conduit régulièrement à travers la région est l'un des artisans du génocide. Dans son livre "Désobéir pour sauver", Uzzias raconte les exécutions, les attaques, la passivité de la gendarmerie, et des scènes insoutenables, comme ce jour où le préfet lui intime l'ordre de continuer à avancer alors que la route est jonchée de cadavres. Des femmes mortes, dont les bébés pleuraient ou tétaient encore le sein. "Il voulait que je passe au dessus des cadavres" raconte Uzzias. Le jeune chauffeur trouve un moyen de contourner les corps mais rend les clés de sa voiture dès l'arrivée à la préfecture. Dès lors, il décide d'aider ceux qui souffrent, malgré le risque et le danger. Il cache des Tutsis chez lui. "Certains, ils étaient dans le plafond. Partout, il se cachait des Tutsis. Au total j'ai eu 22 personnes chez moi et il y en a d'autres qu'on a pu envoyer au Congo" raconte le sexagénaire. A plusieurs reprises, le jeune homme est mis en garde et menacé. En mai, il échappe à une attaque des hommes du préfet venus pour le tuer.

Le génocide au Rwanda a fait plus de 800.000 morts en seulement trois mois.

Uzzias Bailleux raconte l'arrivée des soldats français de l'opération "Turquoise" et l'aveuglement dont la France a fait preuve, selon lui. Il rejoint successivement un camp de réfugiés Tutsis à Nyarushishi au Rwanda, puis à Goma en RDC. Il connaît aussi la prison dans son pays, soupçonné parce qu'il est Hutu, d'avoir participé au génocide. Réfugié en France en 2005, Uzzias est toujours considéré comme un traître par les extrémistes Hutus dont certains vivent en ex Haute-Normandie. A Kibuye, il a croisé la route de deux de ses compatriotes réfugiés en Seine-Maritime, Charles Twagira et Claude Muhayimana. Le premier est mis en examen pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le second sera jugé en novembre 2021 pour complicité de crimes de guerre. La voiture et la moto d'Uzzias ont été incendiées à deux reprises et il ne se passe pas une semaine sans qu'il reçoive des menaces, encore plus depuis la parution de son livre. "Mais même si mes compatriotes m'attaquent aujourd'hui, je me sens libéré dans mon coeur".

Le livre "Désobéir pour sauver" est publié aux éditions Edilivre.