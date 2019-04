"Désolé Monsieur, on a perdu votre fille" : à Bischwiller, un père dépose plainte contre la SNCF

Strasbourg, France

"Désolé monsieur, on a perdu votre fille" ! C'est par cette phrase qu'un père a été accueilli dimanche soir sur le quai de la gare de Strasbourg, par des agents SNCF en charge du service Junior et Cie, qui permet aux enfants à partir de 4 ans de voyager seuls).

On a que la valise, on a perdu votre fille"

Tyline, 4 ans et demi, est montée dans le train à Rennes, déposée par sa mère pour rejoindre Strasbourg et son père. Sauf que les animateurs de la SNCF l'ont faite descendre à la mauvaise gare, à Lorraine TGV. Du coup quand son père, Pascal Eschmann, est venue la chercher, une agent de la SNCF lui a annonce "on est désolée, on a que la valise, on a perdu votre fille". A ce moment là, "c'est comme ci, je n'entendais plus rien, j'ai vu noir, j'ai dit, ce n'est pas possible".

Quant ils se sont rendus compte de leur erreur, les animateurs de la SNCF, ont donné l'alerte. Un autre TGV s'est arrêté exprès en gare Lorraine TGV pour récupérer l'enfant et la remettre à son père avec 45 minutes de retard.

Dépôt de plainte contre la SNCF

Pascal Eschmann a décidé de déposer plainte contre la SNCF ce lundi à la gendarmerie de Bischwiller (Bas-Rhin), la commune où il réside. "La confiance n'est plus la même, ma plainte n'est pas pour moi spécialement. Il faut que la SNCF réagisse pour que ça n'arrive plus à ma fille, ni à aucun autre enfant".

La SNCF que nous avons joint ce lundi soir confirme qu'il y a eu "une erreur" de ses services. Elle indique que le père et la mère ont été contactés, mais qu'il n'a peut-être pas eu l'appel avant de rejoindre la gare de Strasbourg. La SNCF va prendre contact avec le père de famille.