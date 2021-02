Destin tragique de Nathalie Flores : témoin de la mort d’un chauffeur de bus puis victime d’un tir de police

Elle était l'un des témoins dans l'affaire de la mort du chauffeur de bus Philippe Monguillot à Bayonne début juillet 2020. Six mois plus tard, elle a été accidentellement tuée par un policier. France Bleu vous raconte ce mardi le destin tragique de Nathalie Flores.

Un incroyable concours de circonstances. Lorsque deux drames se rejoignent à travers la même personne. Deux faits divers qui ont fait la Une de l’actualité au Pays basque et qui impliquent, de façon très différente, dans les deux cas, Nathalie Flores. La jeune femme de 37 ans a été accidentellement tuée par un policier début janvier à Bayonne. Il se trouve qu'elle était aussi l’un des principaux témoins dans une autre affaire très médiatisée : celle de la mort du chauffeur de bus Philippe Monguillot en juillet 2020.

Témoin puis victime

Le destin est parfois cruel. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021, Nathalie Flores refuse un contrôle de police à Bayonne. Au volant de sa voiture, elle percute l’un des agents en tentant de prendre la fuite. Elle est alors tuée par l’un des policiers qui utilise son arme à feu. L’enquête de la police judiciaire et de l'IGPN ( la police des polices) a conclu à la légitime défense. Mais une information judiciaire pour "homicide volontaire" a été ouverte par le parquet afin de faire toute la lumière sur cette affaire.Victime du drame, la jeune maman, avait été le témoin d'un autre. Six mois plus tôt, le 5 juillet, Nathalie Flores se trouvait, en effet, dans le trambus conduit par Philippe Monguillot. Elle a assisté au passage à tabac du chauffeur de bus à l’arrêt « Balishon ». Philippe Monguillot a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.

Déposition-clé dans "l'affaire Monguillot"

Quatre individus ont été mis en examen dans cette affaire dont deux pour meurtre. Là aussi, l’enquête judiciaire se poursuit sous la direction d'un juge d'instruction. Nathalie Flores était l’un des témoins du lynchage. Elle été accompagnée ce jour-là de sa fille. Son témoignage fait partie des éléments déterminants dans le dossier. La jeune femme avait expliqué que le ton était monté entre les quatre marginaux tous masqués, et le chauffeur. Que le premier coup avait été porté par le chauffeur, avant qu'il ne reçoive lui même un coup de tête. Elle avait raconté aux enquêteurs sa colère en voyant le chauffeur au sol et qui ne bougeait plus. Une déposition précise, même si a aucun moment elle n'a pu identifier les auteurs sur photos. Elle avait même couru après les agresseurs pour les insulter. Nathalie Flores ne savait pas alors que son destin personnel allait basculer quelques mois plus tard.