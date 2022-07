Destruction de l'espace Auzon à Carpentras : trois mineurs placés sous contrôle judiciaire

Trois mineurs âgés de 14, 15 et 17 ans placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie volontaire de l'espace Auzon de Carpentras dans la nuit de samedi à dimanche dernier ont été présentés à la Justice. Tous les trois ont été placés sous contrôle judiciaire. Il leur est interdit de rentrer en contact et de quitter leurs domiciles entre 19h et 6h du matin. Ils devraient faire l'objet d'un placement en centre éducatif fermé très rapidement.

Selon les premiers éléments de l'enquête, rondement menée par les policiers carpentrassiens, l'acte volontaire ne fait aucun doute mais le mobile n'est pas encore clairement établi par les enquêteurs. Les investigations se poursuivent pour déterminer ce qui a conduit trois jeunes carpentrassiens à ce geste irresponsable qui arrache à Carpentras l'un de ses écrins culturels et associatifs les plus appréciés.