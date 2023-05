Détention provisoire confirmée pour la mère soupçonnée d'avoir laissé son bébé mourir de faim

La petite fille est morte de faim et de soif au domicile de ses parents.

Anaïs L., 25 ans, reste en prison. La jeune mère de famille a été mise en examen le 20 avril 2023 pour "privation de soins ou d'aliments suivie de mort" quelques jours après le décès de son bébé de 7 mois. La petite fille est morte de faim et de soif et ne pesait pas plus de 3,5 kilos.

Le couple a été placée en détention provisoire, mais seule la mère a fait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention. La Chambre de l'instruction a suivi les réquisitions de l'avocat général et confirmé la mesure de détention provisoire prononcée à l'encontre d'Anaïs L.