Détenu tué par son co-détenu à la prison de La Talaudière : ce que l'on sait

Une cérémonie religieuse est prévue ce mardi 3 janvier 2023 à la grande mosquée du soleil de Saint-Etienne, en l'honneur du détenu de la maison d'arrêt de La Talaudière, décédé sous les coups de son co-détenu dans la nuit du 28 au 29 décembre 2022.

Depuis sa mort, une vidéo dans laquelle les proches de la victime témoignent, circule sur les réseaux sociaux : ils expliquent que le jeune homme de 25 ans a littéralement été défiguré par son agresseur âgé de 29 ans. Ils évoquent l'utilisation d'une fourchette et affirment que la victime avait demandé de changer de co-détenu en raison de la violence de celui-ci.

Le profil des détenus en semi-liberté mis en cause par les surveillants

Les deux hommes se trouvaient dans le quartier des semi-liberté, qui n'est pas surveillé la nuit et selon Thierry Machard, ce n'est pas ça le problème, mais plutôt le profil des détenus, qui a changé depuis quatre ans : "Avant il fallait être dans un parcours d'insertion, avec un travail, pour avoir droit à la semi-liberté. Aujourd'hui les détenus y ont plus souvent accès et on se retrouve avec des profils similaires à ceux en grande détention, donc avec des problèmes de violence et parfois des maladies psychiatriques".

D'autres détenus ont donné l'alerte

Le soir de l'agression, 37 détenus se trouvaient dans ce quartier et ce sont des détenus qui ont donné l'alerte. "Le temps que les surveillants soient informés, qu'ils décident de l'équipe à envoyer et qu'ils y aillent, il ne s'est pas passé plus de 4 minutes", selon Thierry Machard, surveillant du syndicat Ufap-Unsa. 4 minutes de déchaînement de violence.

Les surveillants de la maison d'arrêt disent ne pas savoir comment la victime a été tué (à mains nues ou avec une arme). "En cas d'agression violente, ou même de suicide ou comme ici de meurtre, une fois que les détenus ont été évacués de leur cellule, nous n'avons pas le droit d'entrer dans la cellule , explique Thierry Machard, du syndicat Ufap-Unsa, c'est aux enquêteurs de faire les constatations" . Le Parquet, de son côté, reste silencieux sur le sujet. L'agresseur présumé a été mis en examen pour meurtre et placé en détention dans un autre établissement pénitentiaire.