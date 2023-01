Détonation entendue en Dordogne : le passage d'un rafale de "la police du ciel" fait trembler les maisons

Ce n'est pas le bruit d'une explosion qui a retenti ce vendredi 13 janvier vers 11h aux alentours de Terrasson et dans tout le sud de la Dordogne, mais bien celui d'un vol d'entraînement de "la police du ciel", vol qui a dépassé le mur du son. Les habitants du Périgord noir se sont inquiétés, comme Aurore, de Beauregard-de-Terrasson, qui a contacté France Bleu Périgord : "Le bruit a fait trembler les murs de maison, les vitres. Chez mon voisin aussi. Moi même, j'ai tremblé."

Aurore et son voisin ont l'habitude d'entendre des avions mais elle a trouvé le bruit particulièrement fort cette fois-ci. La permanence opérationnelle de l'armée de l'air a en effet fait décoller un rafale sur cette zone et si cet engin peut s'envoler en quelques minutes, il peut aussi transformer le vol en un vol supersonique et cela s'entend.

170 interventions

12 000 avions volent par an sous l'égide de la "police du ciel". Jusqu'à 1 400 en simultané parfois. La permanence opérationnelle intervient 170 fois dans l'année.

La Dordogne constitue souvent le terrain de jeu de ces entraînements militaires aériens. Les zones rurales et peu peuplées sont recherchées. Le ciel périgourdin ne devient pas pour autant un chassé-croisé perpétuel de rafales : l'armée de l'air ne peut réaliser ces exercices qu'à certains horaires - en journée - pour déranger le moins possible les habitants.