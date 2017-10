Détournement de fonds publics au Département de la Drôme ?

La chambre régionale des comptes pointe des anomalies sur l'emploi de trois membres du cabinet, rémunérés sans travailler. Le préjudice pour le Département avoisinerait les 200.000 euros. Le rapport était évoqué ce lundi matin en séance publique de l'assemblée départementale.

Le département de la Drôme a t-il détourné des fonds publics ? La question se pose à la lecture du rapport de la chambre régionale des comptes, examiné par l'assemblée départementale ce lundi matin.

Selon les magistrats, le Département a dépensé indûment près de 200.000 € d'argent public en maintenant en activité trois personnes qui auraient du être licenciées.

L'affaire remonte au changement de majorité en 2015, au moment où l'équipe socialiste de Didier Guillaume, battue, passe la main à la nouvelle majorité de Droite et à son président Patrick Labaune. Les membres du cabinet du président auraient du être licenciés, mais trois d'entre eux sont restés à leur poste. Payés sans travailler.

Deux d'entre eux ont bénéficié d'une prolongation de cinq mois de leur contrat.

Salaire, voiture de fonction, avantages... sans travailler

C'est pour le directeur général des services que la situation est la plus surprenante. En juillet 2015, son départ est annoncé devant l'Assemblée départementale. Pourtant, grâce un accord confidentiel, il reste en place encore pendant un an, comme directeur général adjoint. Il touche son salaire de 6.800 euros net par mois, conserve sa voiture de fonction, son essence tout comme les forfaits de son portable et de sa tablette sont payés.

Pendant ce temps-là, il ne travaille pas. D'abord il liquide ses congés, puis le Département lui paye une formation de coaching.

Rien que pour lui, le préjudice pour le Conseil départemental dépasserait les 100.000 euros d'après la cour des comptes.

Pourquoi cet arrangement entre le directeur général des services et le désormais ex-président Patrick Labaune?

L'actuelle présidente du conseil Départemental, Marie-Pierre Mouton dit avoir découvert les choses dans le rapport de la chambre régionale des comptes. Elle en prend acte et compte bien préserver les intérêts du Département.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble.