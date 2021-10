Détournement de fonds publics : l'ancien président de l'université d'Orléans relaxé en appel

L'ancien président de l'Université d'Orléans (de 2009 à 2016), Youssoufi Touré, est relaxé par la justice. Ce mardi, la cour d'appel d'Orléans l'a définitivement mis hors de cause dans l'affaire de détournements de fonds publics qui lui avait valu une condamnation en juin 2020.

En première instance, il avait en effet écopé d'un an de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende, et avait aussi été relaxé du délit de favoritisme dans l'attribution de marché publics. Youssoufi Touré était poursuivi ainsi que l'une de ses anciennes collaboratrices et ex compagne. Il avait fait appel du jugement, et aujourd'hui il obtient gain de cause.

Mon honneur est sauvé !

Les juges ont confirmé sa relaxe du chef de favoritisme. Et concernant le détournement de fonds publics, ils ont infirmé le précédent jugement sans se prononcer sur le fond de l'infraction, mais eu égard à la prescription des faits. Peu importe la forme, Youssoufi Touré est satisfait de cette décision. "Ca me satisfait, j'aurais préféré que cela soit reconnu plus tôt, c'est vrai, c'est reconnu aujourd'hui, et bien, je vais avancer. Si je n'avais pas été blanchi, cela m'aurait fait de la peine. Je suis blanchi, vous pensez bien que je suis content au fond de moi même sachant que je suis innocent. On a mis mon honneur en jeu avec la justice, quand la justice me relaxe, vous pensez bien que mon honneur est sauvé !"