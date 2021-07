Détournement de fonds publics, Paul Giacobbi relaxé

L’ancien président du conseil exécutif de Corse a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bastia ce mardi dans le dossier des aides au fourrage et de l’affrètement du navire Pelican.

Le parquet du tribunal correctionnel de Bastia avait demandé 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de l'ancien président du conseil exécutif de Corse dans cette affaire de détournement et tentative de détournement de fonds publics. Ce mardi, le tribunal a relaxé Paul Giacobbi ainsi que les autres mis en cause.

Un dossier en deux volets, l'un concernant la mise en place d'un dispositif d'aide au fourrage « en dehors de tout cadre légal » en 2015 pour quelques 228 000 euros au bénéfice de deux structures agricoles, une tentative de détournement selon le tribunal qui a finalement relaxé Paul Giacobbi ainsi que Thierry Gamba Martini, l'ancien DGS de la CTC et Francis Pian, ancien directeur de l'OTC également mis en cause, faute d'éléments suffisants.

L'autre volet concernait l'affrètement du navire Pelican de La Méridionale en 2014 « en dehors de tout cadre légal » également, "pour pallier le risque de grève à la SNCM", coût de l'opération 1, 8 millions d'euros payés par l'OTC sur les fonds de la DSP, « une subvention déguisée » selon le parquet, avec un bénéfice de 178 000 euros pour la CMN également mise en cause en tant que personne morale pour recel de ce détournement. Une partie de l'affaire pour laquelle une nullité soulevée par la défense de Paul Giacobbi a été retenue, la violation du droit à un procès équitable faute d'accès au dossier a bénéficié à tous les prévenus.