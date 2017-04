Détournement de marchandise au Babou à Saint-Maur : l’ancien gérant et deux complices condamnés

L’ancien gérant du magasin Babou de Saint-Maur a été condamné à deux ans de prison ferme et ses deux complices à un an et demi et deux ans et demi, au tribunal correctionnel de Châteauroux, mercredi 5 avril. Ils vont aussi devoir rembourser une somme colossale.

Le délibéré a été rendu en présence d’une seule personne, le seul individu impliqué habitant toujours à Châteauroux, le premier complice de l’ancien gérant du magasin Babou à Saint-Maur, lui-même absent.

De 2011 à 2013, l’homme a pourtant organisé le détournement d’une grande quantité de marchandises, dans un système de ventes parallèle, sans passer par les caisses du magasin.

De la prison ferme pour les trois individus

L’ancien gérant, éploré lors de l’audience du 15 mars, a été reconnu coupable d’abus de confiance et condamné à trois ans de prison dont un avec sursis, et trois ans de mise à l’épreuve. Pendant deux ans, pour un don de 1.000 euros, il donnait quatre à cinq fois plus en marchandise. Il voulait avoir du liquide. Dépenser lui faisait du bien, avait-t-il expliqué au tribunal.

L’homme de 38 ans a eu une dizaine de complices, mais seulement deux ont été jugés. Reconnus coupables de recel pendant une année. Ils vendaient des objets et des vêtements sur les marchés mais assurent ne pas avoir su que les produits étaient détournés.

Il s’agit de deux frères de 40 et 27 ans, dont le plus jeune vit au Maroc. Celui qui réside en France a écopé de trois ans de prison dont 18 mois avec sursis, et trois ans de mise à l’épreuve. Son cadet, de trente mois de prison ferme avec mandat d’arrêt.

Les trois hommes ont en prime l’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

1,6 million d’euros à rembourser à Babou

A eux trois, ils vont devoir rembourser à Babou plus d’1,6 million d’euros - 1.631.814,36 euros précisément -, le montant estimé de la marchandise détournée. Ils ont donc une obligation de travailler.

Au téléphone, Maître Philippe Meilhac, l’avocat de Babou, qui s’était porté partie civile, a dit se réjouir de cette décision, estimant que la peine était à la hauteur du préjudice subi par son client.

Lors du rendu du délibéré, le président a eu un mot pour le complice présent. "Le tribunal sait que vous n'avez pas bénéficié de tous les détournements, mais la loi est claire sur ce point", comprendre : son frère et lui doivent aider à tout rembourser.